Права специальной почтовой связи решили уточнить
00:57 Автор: Анна Шушкина
Законопроект: № 12103-8
В законодательстве предложили закрепить право главного центра специальной связи заниматься транспортировкой драгметаллов и опасных грузов. Это подразумевает законопроект кабмина, вносящий изменения в закон «О почтовой связи». Госдума планирует рассмотреть документ в весеннюю сессию.
Законопроект даёт определение понятию «специальная почтовая связь» и устанавливает правовой статус главного центра специальной связи как организации почтовой связи, которая занимается перевозкой и доставкой отправлений, содержащих сведения и предметы, относящиеся к государственной тайне, а также перевозкой отдельных видов продукции, которые требуют специального разрешения.
В частности, закрепляется право центра спецсвязи на транспортировку драгоценных металлов и камней, валюты, опасных и особо опасных грузов, наркотических и психотропных веществ, оружия, продукции военного назначения и так далее.
Пользователями услуг специальной почтовой связи, согласно документу, могут выступать органы государственной власти, региональные органы власти, органы местного самоуправления и юридические лица. Отправления специальной почтовой связи являются неприкосновенными и не подлежат досмотру и задержанию.
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Кроме того, вводятся требования к транспортным средствам, с использованием которых может осуществляться перевозка отправлений специальной почтовой связи, нормативы по обеспечению сохранности отправлений, а также требования к работникам специальной почтовой связи. Порядок оказания услуг должно будет определять правительство.
В пояснительной записке отмечается, что на уровне законодательства вопросы, необходимые для бесперебойного оказания услуг специальной связи, не урегулированы, в связи с чем возникают проблемы в правоприменительной практике — например, с хранением и использованием оружия в рамках деятельности главного центра специальной связи.
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