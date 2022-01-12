Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Права специальной почтовой связи решили уточнить

Права специальной почтовой связи решили уточнить

00:57  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 12103-8



В законодательстве предложили закрепить право главного центра специальной связи заниматься транспортировкой драгметаллов и опасных грузов. Это подразумевает законопроект кабмина, вносящий изменения в закон «О почтовой связи». Госдума планирует рассмотреть документ в весеннюю сессию.

Законопроект даёт определение понятию «специальная почтовая связь» и устанавливает правовой статус главного центра специальной связи как организации почтовой связи, которая занимается перевозкой и доставкой отправлений, содержащих сведения и предметы, относящиеся к государственной тайне, а также перевозкой отдельных видов продукции, которые требуют специального разрешения.

В частности, закрепляется право центра спецсвязи на транспортировку драгоценных металлов и камней, валюты, опасных и особо опасных грузов, наркотических и психотропных веществ, оружия, продукции военного назначения и так далее.

Пользователями услуг специальной почтовой связи, согласно документу, могут выступать органы государственной власти, региональные органы власти, органы местного самоуправления и юридические лица. Отправления специальной почтовой связи являются неприкосновенными и не подлежат досмотру и задержанию.

Как появилась фельдъегерская почтовая связь


Кроме того, вводятся требования к транспортным средствам, с использованием которых может осуществляться перевозка отправлений специальной почтовой связи, нормативы по обеспечению сохранности отправлений, а также требования к работникам специальной почтовой связи. Порядок оказания услуг должно будет определять правительство.

В пояснительной записке отмечается, что на уровне законодательства вопросы, необходимые для бесперебойного оказания услуг специальной связи, не урегулированы, в связи с чем возникают проблемы в правоприменительной практике — например, с хранением и использованием оружия в рамках деятельности главного центра специальной связи.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#спецслужбы


1105
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы изменения
State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море, которая течет под водой
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море,
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной реальности
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Еще по теме

Крупнейшие почтовые операторы сообщили о задержках в доставке
За Минкультуры хотят закрепить учёт музейных драгоценностей
В Госдуму внесли проект о субсидировании доставки почты на Крайнем Севере
В России хотят усилить контроль за оборотом драгметаллов