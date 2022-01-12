Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников

Президентская библиотека и всероссийский литературно-художественный журнал «Костер» проводят конкурс для школьников, сообщает пресс-служба библиотеки.

Конкурс «Мой Петр I» посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора. Мероприятие проводится с 1 января по 15 октября 2022 года, к участию приглашаются российские школьники и учащиеся средних учебных заведений в возрасте до 17 лет независимо от региона проживания.

Целями и задачами творческого состязания являются формирование любви к чтению и истории своей страны, популяризация произведений исторической литературы, творческая самореализация.

На конкурс будут приниматься эссе, посвященные Петру I и его деятельности. Творческие работы должны быть подготовлены с использованием материалов из фонда Президентской библиотеки и содержать интересные факты о первом российском императоре.

В течение 2022 года самые интересные работы будут печататься на страницах журнала «Костер» в рубрике «Мой Петр I». Итоги опубликуют в январе 2023 года в первом номере журнала «Костер», на сайте издания и на страницах «Костра» в социальной сети «ВКонтакте». Лауреаты будут награждены дипломами и книжными призами.