Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников

Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников

Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников

Президентская библиотека и всероссийский литературно-художественный журнал «Костер» проводят конкурс для школьников, сообщает пресс-служба библиотеки. 

Конкурс «Мой Петр I» посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора. Мероприятие проводится с 1 января по 15 октября 2022 года, к участию приглашаются российские школьники и учащиеся средних учебных заведений в возрасте до 17 лет независимо от региона проживания.

Целями и задачами творческого состязания являются формирование любви к чтению и истории своей страны, популяризация произведений исторической литературы, творческая самореализация.

На конкурс будут приниматься эссе, посвященные Петру I и его деятельности. Творческие работы должны быть подготовлены с использованием материалов из фонда Президентской библиотеки и содержать интересные факты о первом российском императоре.

В течение 2022 года самые интересные работы будут печататься на страницах журнала «Костер» в рубрике «Мой Петр I». Итоги опубликуют в январе 2023 года в первом номере журнала «Костер», на сайте издания и на страницах «Костра» в социальной сети «ВКонтакте». Лауреаты будут награждены дипломами и книжными призами.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских гладиаторов
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских
Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть
7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть
Как изучение языков влияет на энергетику человека
Как изучение языков влияет на энергетику человека
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game Pass
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game
PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S
PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox
Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников
Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для
В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования «Точка роста»
В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования
Лолите Милявской предложили избавиться от сексуальной зависимости
Лолите Милявской предложили избавиться от сексуальной зависимости
Юлия Барановская рассказала о романе с Григорием Лепсом
Юлия Барановская рассказала о романе с Григорием Лепсом
«Волонтеры Победы» поздравили более 30 тысяч ветеранов по всему миру с Новым годом
«Волонтеры Победы» поздравили более 30 тысяч ветеранов по всему миру
Какая форма ногтей подходит для привлечения денег и любви
Какая форма ногтей подходит для привлечения денег и любви

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»

Еще по теме

УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
В России стартовал конкурс «Словарный урок»
В Республике Алтай проходит конкурс детских рисунков «Сильные, единые»
В Якутии стартовал прием заявок на конкурс «Я – инженер»