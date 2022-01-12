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"Процент больных "омикроном" растет": Собянин ждет значительного роста COVID в течение 7–10 дней

"Процент больных "омикроном" растет": Собянин ждет значительного роста COVID в течение 7–10 дней

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о значительном увеличении показателя заболеваемости COVID-19 в ближайшие 7–10 дней. Такой прогноз власти дают из-за штамма "омикрон" — он в целом имеет меньшую летальность, зато распространяется значительно быстрее предшественников.

Градоначальник выступил на президиуме координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и констатировал: в столице уже сейчас наблюдается значительное число заболевших новым вариантом вируса.

"Это количество, этот процент достаточно быстро нарастает... В течение 7–10 дней, я думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости", — сказал он, охарактеризовав ситуацию как вошедшую в "зону риска".

Собянин считает необходимым мобилизовать дополнительные койко-места и в целом резервы системы здравоохранения, повысить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и активизировать кампанию по вакцинации. Все эти меры уже отработаны, но сегодня они приобретают новое значение.

Как сообщал Ruposters, мэр Москвы ранее констатировал: городская система здравоохранения доказала способность противостоять пандемии.

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По материалам: uposters.ru

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