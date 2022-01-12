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Проект о муниципальной власти могут рассмотреть в конце января

Проект о муниципальной власти могут рассмотреть в конце января

14:12  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Госдума может рассмотреть законопроект о муниципальной власти в первом чтении 26 января, об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что соответствующий документ внесли на рассмотрение в Госдуму 16 декабря. Его авторами стали Крашенинников и глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Проект разработан в развитие норм обновлённой Конституции и направлен на совершенствование организации местного самоуправления. Как отметил Крашенинников, эта инициатива — следующий этап в выстраивании единой системы публичной власти в стране.


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«Глава [региона] сможет за неисполнение и ненадлежащее исполнение переданных муниципалитету полномочий вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования и местной администрации и отрешить их от должности, если в течение месяца не будут устранены основания для предупреждения или выговора», — пояснил Крашенинников.

Он также добавил, что одним из оснований для отрешения мэров от должности станет систематическое недостижение показателей эффективности. Эти критерии, по его словам, закреплены указами президента.

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#власть

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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