PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S

Сегодня, 12 января, игра PUBG: BATTLEGROUNDS окончательно перешла на условно-бесплатную модель распространения на всех платформах. В том числе, она теперь доступна бесплатно и на консолях Xbox One и Xbox Series X | S. Поскольку сам проект является условно-бесплатным, для игры в него по сети не требуется наличие подписки Xbox Live Gold.

PUBG: BATTLEGROUNDS

Высаживайтесь в стратегически важных местах, добывайте оружие и припасы и постарайтесь выжить и остаться последней командой на одном из многочисленных полей боя.

Сама игра PUBG: BATTLEGROUNDS условно-бесплатная, но полную функциональность получат только игроки, которые приобретут Battlegrounds Plus за $12,99. К примеру, ранговый режим доступен только владельцам Battlegrounds Plus. Отметим, что игроки, которые ранее купили игру, получат Battlegrounds Plus бесплатно.

Вместе с переходом на условно-бесплатную модель распространения, игра PUBG: BATTLEGROUNDS получила обновление 15.2, которое добавляет матчи с ботами, новый режим обучения, правит баланс и вносит некоторые другие изменения, с которыми можно ознакомиться в трейлере ниже.

