Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S

PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S


Сегодня, 12 января, игра PUBG: BATTLEGROUNDS окончательно перешла на условно-бесплатную модель распространения на всех платформах. В том числе, она теперь доступна бесплатно и на консолях Xbox One и Xbox Series X | S. Поскольку сам проект является условно-бесплатным, для игры в него по сети не требуется наличие подписки Xbox Live Gold.

PUBG: BATTLEGROUNDS

Высаживайтесь в стратегически важных местах, добывайте оружие и припасы и постарайтесь выжить и остаться последней командой на одном из многочисленных полей боя.
Перейти в Microsoft Store

Сама игра PUBG: BATTLEGROUNDS условно-бесплатная, но полную функциональность получат только игроки, которые приобретут Battlegrounds Plus за $12,99. К примеру, ранговый режим доступен только владельцам Battlegrounds Plus. Отметим, что игроки, которые ранее купили игру, получат Battlegrounds Plus бесплатно.

Вместе с переходом на условно-бесплатную модель распространения, игра PUBG: BATTLEGROUNDS получила обновление 15.2, которое добавляет матчи с ботами, новый режим обучения, правит баланс и вносит некоторые другие изменения, с которыми можно ознакомиться в трейлере ниже.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских гладиаторов
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских
Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть
7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть
Как изучение языков влияет на энергетику человека
Как изучение языков влияет на энергетику человека
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game Pass
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game
PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S
PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox
Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников
Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для
В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования «Точка роста»
В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования
Лолите Милявской предложили избавиться от сексуальной зависимости
Лолите Милявской предложили избавиться от сексуальной зависимости
Юлия Барановская рассказала о романе с Григорием Лепсом
Юлия Барановская рассказала о романе с Григорием Лепсом
«Волонтеры Победы» поздравили более 30 тысяч ветеранов по всему миру с Новым годом
«Волонтеры Победы» поздравили более 30 тысяч ветеранов по всему миру
Какая форма ногтей подходит для привлечения денег и любви
Какая форма ногтей подходит для привлечения денег и любви

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»

Еще по теме

Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
На Xbox доступен бесплатно набор Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition
PlayStation Plus в сентябре: игрокам раздадут PUBG и Street Fighter 5 для PlayStation 4
NHL 94 REWIND теперь можно купить отдельно на Xbox One и Xbox Series X | S