Расширение НАТО несёт неприемлемые риски для России, заявил Грушко

20:28 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Расширение Североатлантического альянса несёт в себе неприемлемые риски. Это серьёзным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — сказал замглавы МИД на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН).

Он подчеркнул, что расширение альянса создаёт для России неприемлемые риски, которым она будет противостоять. По словам замминистра, Россия честно, прямо, и не пытаясь обходить острые углы, указала НАТО на переговорах, что дальнейшее скатывание ситуации «может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности». Грушко отметил, что между сторонами нет общей позитивной повестки дня, которая существовала ранее.

«Позитивная повестка дня, которая у нас существовала: борьба с терроризмом, содействие силам по совместной безопасности в Афганистане, борьба с наркотиками, подготовка афганских кадров, борьба с пиратством и многое другое <...> — всё это осталось в прошлом, и мы понимаем, почему это было сделано, потому что такое сотрудничество никак не вписывается в этот новый разворот к старому НАТО», — сказал замглавы МИД.

При этом он добавил, что предложения России, представленные Западу, могут изменить эту ситуацию, и это даст возможность вновь выстраивать безопасность в Европе «на общих принципах». «Это улучшит не только состояние военной безопасности Российской Федерации, что для нас является абсолютно фундаментальным фактором, но также очевидным образом улучшит безопасность и самих стран НАТО», — подчеркнул Грушко.

Заседание СРН было посвящено анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, наблюдаемую в последние годы, отметил замминистра. По его словам, на этом заседании Россия представила свой анализ таких факторов.

Кроме того, Грушко заявил, что Североатлантический альянс должен прекратить всякое военное содействие Украине для деэскалации ситуации вокруг этой страны.

«Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, <...> страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями минских договоренностей», — сказал он

#НАТО #США

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