Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре

Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре


Прошло уже больше 2 месяцев с момента релиза Forza Horizon 5, но в игре все еще множество проблем, на которые жалуются игроки. Разработчики опубликовали в своем официальном блоге запись, где рассказали, над какими изменениями и исправлениями, помимо нового контента, они работают прямо сейчас — после выхода с непродолжительных новогодних каникул:



Награды. В следующем обновлении обещают массовое исправление проблем, связанных с получением наград в игре. Разработчики отмечают, что игроки жалуются на разблокировку и сброс наград, а также на «вводящие в заблуждение описание».



EventLab. Режим EventLab в следующем обновлении должен получить возможность сохранять и редактировать контент после его создания.



Фестивальный плейлист. Разработчики работают над тем, чтобы будущие задачи и цели фестивального плейлиста могли быть выполнены всеми игроками. Отмечается, что игроков, которые ранее выполнили ежедневные испытания и события, но не получили награду, планируют наградить задним числом. Кроме того, разработчики знают о проблеме, из-за которой отображается неправильное общее количество очков серии, заработанных некоторыми игроками при просмотре предыдущего плейлиста серии. Сейчас работа идет над ее решением.



Таблицы лидеров. Студия Playground Games работает над решениями, чтобы исправить ошибочное время круга и высокие результаты в списках лидеров. Они отмечают, что стремятся к тому, чтобы списки лидеров содержали только честные данные.

Помимо перечисленного, что планируют исправить для всех платформ, создатели Forza Horizon 5 отмечают, что игроки на PC испытывают некоторые проблемы с поддержкой рулей. Эти проблемы планируется устранить тоже с ближайшими обновлениями. Есть в планах устранить и некоторые другие менее глобальные ошибки.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы изменения
State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море, которая течет под водой
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море,
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной реальности
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Еще по теме

В Forza Horizon 5 всем игрокам дадут 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы
Коды режимов из EventLab для Forza Horizon 5 от Playground Games
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5