Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре





Прошло уже больше 2 месяцев с момента релиза Forza Horizon 5, но в игре все еще множество проблем, на которые жалуются игроки. Разработчики опубликовали в своем официальном блоге запись, где рассказали, над какими изменениями и исправлениями, помимо нового контента, они работают прямо сейчас — после выхода с непродолжительных новогодних каникул:

В следующем обновлении обещают массовое исправление проблем, связанных с получением наград в игре. Разработчики отмечают, что игроки жалуются на разблокировку и сброс наград, а также на «вводящие в заблуждение описание».Режим EventLab в следующем обновлении должен получить возможность сохранять и редактировать контент после его создания.Разработчики работают над тем, чтобы будущие задачи и цели фестивального плейлиста могли быть выполнены всеми игроками. Отмечается, что игроков, которые ранее выполнили ежедневные испытания и события, но не получили награду, планируют наградить задним числом. Кроме того, разработчики знают о проблеме, из-за которой отображается неправильное общее количество очков серии, заработанных некоторыми игроками при просмотре предыдущего плейлиста серии. Сейчас работа идет над ее решением.Студия Playground Games работает над решениями, чтобы исправить ошибочное время круга и высокие результаты в списках лидеров. Они отмечают, что стремятся к тому, чтобы списки лидеров содержали только честные данные.

Помимо перечисленного, что планируют исправить для всех платформ, создатели Forza Horizon 5 отмечают, что игроки на PC испытывают некоторые проблемы с поддержкой рулей. Эти проблемы планируется устранить тоже с ближайшими обновлениями. Есть в планах устранить и некоторые другие менее глобальные ошибки.