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​​SEC оштрафовала платформу tZERO на $800 000

​​SEC оштрафовала платформу tZERO на $800 000


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала платформу для торговли security-токенами tZERO на $800 000 за нарушение федеральных правил, касающихся альтернативных торговых систем.


Согласно приказу от 10 января, компания не раскрыла должным образом информацию об использовании торговых данных за пределами США. Речь идет о сингапурской компании Blue Ocean Financial Technology — в 2017 году ее купил гигант ритейл-индустрии Overstock, в состав которого входит tZERO.


Платформа предложила SEC урегулировать конфликт, не признавая и не опровергая выводы ведомства. Помимо штрафа, ей предписано воздержаться от нарушений в будущем.


Это не первая претензия со стороны американского регулятора в адрес tZERO. В марте 2018 года Комиссию заинтересовал токенсейл платформы, а через два года она расширила расследование.


Тогда Overstock получила запрос на предоставление «документов, связанных с инвестициями GSR Capital, а также альтернативной торговой системы tZERO». В рамках другого процесса регулятор решил проверить «политику инсайдерских сделок, а также некоторые трудовые и консультационные соглашения».


В 2019 году инвесторы обвинили компанию Overstock и ее бывшего CEO Патрика Берна в мошенничестве с ценными бумагами. После ухода последнего из компании ряд инвесторов покинул tZERO.


В мае 2020 года Overstock обжаловал судебный иск, связанный с аирдропом security-токенов. Представители фирмы назвали беспочвенными обвинения в манипулировании рынком и распространении недостоверной информации.


Напомним, 5 января 2022 года CFTC оштрафовала платформу предсказаний Polymarket на $1,4 млн за обслуживание торгов внебиржевыми бинарными опционами без соответствующей регистрации.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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