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Сфера применения битумной гидроизоляции


Под термином «битумная гидроизоляция» нужно понимать специальный вязкий состав для защиты бетонных и кирпичных оснований от воды. С появлением этого материала появилась возможность создавать совершенно защищенные от протечек объекты жилого и промышленного назначения.

Гидроизоляционная эмульсия, мастика предотвращает разрушение обработанных поверхностей от негативного воздействия влаги. Приобрести материалы для гидроизоляции зданий в жидком и рулонном виде предлагает ООО «Стрела» в подмосковной Истре. Доставка товаров осуществляется во все регионы России.

Фундамент и стены дома, контактирующие с грунтовыми и дождевыми водами, со временем будут разрушаться. Этого не произойдет, если сразу после возведения конструкции обработать битумной гидроизоляцией. Такие составы применяются и внутри помещений с повышенной влажностью – в подвалах, санузлах, прачечных, кухнях. Гидроизоляцией обрабатывают стыки перекрытий в многоэтажных зданиях, чтобы случайная протечка не затопила нижние этажи.

Состав гидроизоляционной мастики:

  • битум в качестве связующего вещества;
  • полимеры, усиливающие застывание и адгезию;
  • гидрофобные добавки;
  • наполнители – песок, бетонит.

Характеристики конечного продукта полностью зависят от соотношения компонентов.

Варианты использования гидроизоляции:

  • оштукатуривание поверхностей;
  • в качестве клеящего вещества для фиксации рулонной гидроизоляции;
  • обмазывание стыков и примыканий;
  • бронирование и закладка.

Если обработать битумной гидроизоляцией штукатурку, поверхность станет идеально ровной и влагоустойчивой. Поверх пропитки можно клеить обои, не боясь, что потом на них проступят пятна ржавчины либо плесени. Стены после такой обработки становятся плотнее, пожаробезопасными, более устойчивыми к механическим повреждениям.

Гидроизоляция защитит стены от грибка, создаст неблагоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Материал актуален при реставрации объектов, подвергнувшихся разрушению. В качестве рулонной гидроизоляции интернет-магазин «Стрела» предлагает рубероид, пергамин, мембраны. Битумная мастика обеспечивает высокую адгезию, устойчивость к перепадам температур, является экологически безопасной.

Приобретая стройматериалы в ООО «Стрела», вы гарантированно платите самую низкую цену и получаете продукт высокого качества.

# Бизнес

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