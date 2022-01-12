Сфера применения битумной гидроизоляции
Под термином «битумная гидроизоляция» нужно понимать специальный вязкий состав для защиты бетонных и кирпичных оснований от воды. С появлением этого материала появилась возможность создавать совершенно защищенные от протечек объекты жилого и промышленного назначения.
Гидроизоляционная эмульсия, мастика предотвращает разрушение обработанных поверхностей от негативного воздействия влаги. Приобрести материалы для гидроизоляции зданий в жидком и рулонном виде предлагает ООО «Стрела» в подмосковной Истре. Доставка товаров осуществляется во все регионы России.
Фундамент и стены дома, контактирующие с грунтовыми и дождевыми водами, со временем будут разрушаться. Этого не произойдет, если сразу после возведения конструкции обработать битумной гидроизоляцией. Такие составы применяются и внутри помещений с повышенной влажностью – в подвалах, санузлах, прачечных, кухнях. Гидроизоляцией обрабатывают стыки перекрытий в многоэтажных зданиях, чтобы случайная протечка не затопила нижние этажи.
Состав гидроизоляционной мастики:
- битум в качестве связующего вещества;
- полимеры, усиливающие застывание и адгезию;
- гидрофобные добавки;
- наполнители – песок, бетонит.
Характеристики конечного продукта полностью зависят от соотношения компонентов.
Варианты использования гидроизоляции:
- оштукатуривание поверхностей;
- в качестве клеящего вещества для фиксации рулонной гидроизоляции;
- обмазывание стыков и примыканий;
- бронирование и закладка.
Если обработать битумной гидроизоляцией штукатурку, поверхность станет идеально ровной и влагоустойчивой. Поверх пропитки можно клеить обои, не боясь, что потом на них проступят пятна ржавчины либо плесени. Стены после такой обработки становятся плотнее, пожаробезопасными, более устойчивыми к механическим повреждениям.
Гидроизоляция защитит стены от грибка, создаст неблагоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Материал актуален при реставрации объектов, подвергнувшихся разрушению. В качестве рулонной гидроизоляции интернет-магазин «Стрела» предлагает рубероид, пергамин, мембраны. Битумная мастика обеспечивает высокую адгезию, устойчивость к перепадам температур, является экологически безопасной.
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