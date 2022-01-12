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СМИ: Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне

СМИ: Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне


Китай ограничил оплату с помощью платежных систем Alipay и WeChat в Олимпийской деревне, где проходит тестирование цифрового юаня (e-CNY). Об этом сообщает Bloomberg.


По данным СМИ, все посетители Олимпийских игр в Пекине могут загрузить пилотную версию мобильного кошелька для использования цифрового юаня, получить физическую карту или конвертировать e-CNY с помощью терминалов самообслуживания.


Спортсменам и тренерам якобы выдадут специальные браслеты с функцией электронного кошелька для оплаты товаров и услуг. Круглосуточные магазины и другие торговые точки уже оснащены функцией приема таких платежей.


По словам менеджера операционной группы Олимпийских игр Цюя Сунмина, единственными способами оплаты в Олимпийской деревне будут наличные деньги, цифровой юань и карты Visa, которая выступает спонсором мероприятия.


https://forklog.com/tsifrovoj-yuan-protiv-alipay-i-wechat-mirnoe-sosushhestvovanie-ili-borba-za-vyzhivanie/

Напомним, 4 января власти Китая запустили пилотную версию мобильного кошелька для использования цифрового юаня. Разработчиком инициативы указан Научно-исследовательский институт цифровой валюты Народного банка Китая.


Для загрузки приложения нужно физически находиться в одном из мест его тестирования: Шэньчжэне, Сучжоу, Сюнъане, Чэнду, Шанхае, Хайнане, Чанше, Сиане, Циндао, Даляне или зоне проведения зимних Олимпийских игр. 


Мобильный кошелек для использования цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений в первую неделю после запуска.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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