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Собянин поручил завершить работы на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе до конца года

Собянин поручил завершить работы на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе до конца года

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе в Москве должна завершиться к концу 2022 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта.

Он отметил, что на севере Москвы сейчас реконструируются два важных дорожных объекта — развязки на Алтуфьевском и Осташковском шоссе. Их завершение позволит улучшить транспортную доступность примерно для миллиона жителей столицы и Подмосковья.

Это жители Москвы, близлежащих районов — Мытищ, Долгопрудного и других районов Подмосковья. Работы ведутся в сложных условиях, не прекращается движение транспорта. По плану развязка на Алтуфьевском шоссе должна была сдана в 2023 году, перед строителями поставлена задача — сдать ее до конца этого года.

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В рамках проекта, предусматривающего замену старой клеверной развязки на современную, будут построены 5,4 км дорог, в том числе два искусственных сооружения общей протяженностью 850 метров. 300-метровый путепровод через МКАД обеспечит комфортное движение по трассе, а две эстакады-съезда позволят водителям попадать с внешней стороны МКАД на Альтуфьевское шоссе и обратно без потери скорости.

Кроме того, будет благоустроена близлежащая территория: уложат 4 га газонов, высадят 85 деревьев и около 1,2 тысячи кустарников. Проект реконструкции развязки также предусматривает возведение очистного сооружения и перемещение 55 километров инженерных коммуникаций.

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По материалам: uposters.ru

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