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Soulslike игра Shattered: Tale of the Forgotten King доберется до Xbox

Soulslike игра Shattered: Tale of the Forgotten King доберется до Xbox


Студия Redlock Studio объявила о скором релизе на консолях игры Shattered: Tale of the Forgotten King. Проект вышел в Steam в феврале 2021 года, а в 1 квартале 2022 года он доберется до новых платформ, в том числе до приставок Xbox One и Xbox Series X | S.

Игра Shattered: Tale of the Forgotten King представляет собой экшен с элементами RPG. Игрокам дается роль Странника, который должен разгадать загадку падения цивилизации. Проект приближен по геймплею к играм серии Dark Souls. Здесь игроков ждут сложные сражения, красивые локации, приятная музыка и интересная история, которую предстоит узнавать постепенно.

В Steam у игры Shattered: Tale of the Forgotten King около 400 отзывов, которые «В основном положительные». На Metacritic проект имеет 68 баллов из 100.


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По материалам: newxboxone

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