Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года

King’s Man: НачалоПремьера в России: 13 января.Действующие лица: Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон и Рис Иванс в роли Григория Распутина в приквеле довольно успешного шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба», действия в котором развернуться в начале 20 века.КрикПремьера в России: 13 января.Действующие лица: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, то есть главная троица всех фильмов франшизы с самого первого в 1996 году. Их персонажи вновь столкнуться с промыслом маньяка в легендарной маске.МорбиусПремьера в России: 27 января.Действующие лица: Джаред Лето в роли комиксового учёного, ставшего вампиром. Герой фильма существует в той же вселенной, что и человек-паук, так что в будущем нас, вероятно, ждёт пересечение этих персонажей на экране.Смерть на НилеПремьера в России: 10 февраля.Действующие лица: Галь Гадот, задвинутый на задний план Арми Хаммер и Кеннет Брана (он же режиссёр) в роли Эркюля Пуаро, который будет вынужден расследовать убийство на круизном теплоходе «Карнак».Анчартед: На картах не значитсяПремьера в России: 10 февраля.Действующие лица: Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас в фильме по известной серии видеоигр Uncharted.БэтменПремьера в России: 3 марта.Действующие лица: Роберт Паттинсон в роли Бэтмена, Зои Кравиц в роли женщины-кошки, неузнаваемый Колин Фаррелл в роли Пингвина и так ни разу толком не показанный в трейлерах Пол Дано в роли злодея Загадочника.Операция «Фортуна»: Искусство побеждатьПремьера в России: 17 марта.Действующие лица: Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант в новом фильме Гая Ричи. Стоит отметить, что это не полностью сценарий Ричи, он лишь доработал историю Айвана Эткинсона и Марна Дэвиса.Затерянный городПремьера в России: 24 марта.Действующие лица: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт в приключенческом фильме про писательницу, которая внезапно оказывается в вымышленном городе из своей собственной книги.Соник 2 в киноПремьера в России: 31 марта.Действующие лица: Джим Керри, Джеймс Марсден и Идрис Эльба в сиквеле фильма про скоростного синего ежа из ностальгических видеоигр компании Sega.Фантастические твари: Тайны ДамблдораПремьера в России: 7 апреля.Действующие лица: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер и поставленный на место Джонни Деппа Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда.ВарягПремьера в России: 28 апреля.Действующие лица: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук и, внезапно, Бьорк в историческом триллере про месть, действия в котором происходят в средневековой Исландии.Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумияПремьера в России: 5 мая.Действующие лица: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Элизабет Олсен в ещё одном мультивселенском (после «Человека-паука: Нет пути домой») фильме от Marvel. Его режиссёром стал сам Сэм Рэйми, который не снимал кинокомиксы со времён трилогии о человеке-пауке с Тоби Магуайром.Топ Ган: МэверикПремьера в России: 26 мая.Действующие лица: Том Круз, Дженнифер Коннели, Вэл Киллмер, Майлз Теллер и Эд Харрис в затянувшемся сиквеле фильма «Лучший стрелок» 1986 года.Базз ЛайтерПремьера в России: 17 июня.Неожиданный спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, в котором будет рассказана вымышленная история происхождения Базза Лайтера.Мир Юрского периода: ГосподствоПремьера в России: 9 июня.Действующие лица: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Омар Си, а также Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, известные по оригинальному «Парку Юрского периода» (1993), в шестом фильме франшизы, где динозавры вырвались на свободу и начали понемногу возвращать себе планету.Тор: Любовь и громПремьера в России: 7 июля.Действующие лица: Крис Хемсворт, Крис Пратт, Натали Портман, Кристиан Бэйл в роли главного злодея, Тесса Томпсон, Дейв Батиста, Карен Гиллан, Джефф Голдблюм, а также Рассел Кроу в главном проекте студии Marvel, режиссёром которого стал Тайка Вайтити.Чёрный АдамПремьера в России: 28 июля.Действующие лица: Дуэйн Джонсон, наконец, в роли комиксового супер… злодея и главного врага Шазама (чей сольный фильм вышел в 2019 году) в экранизации комикса от DC. Также в комиксовый мир поселится и Пирс Броснан.Человек-паук: Через вселенные 2Премьера в России: 22 октября.Сиквел крайне успешного мультфильма 2017 года про человека-паука и ещё одну мультивселенную, которые, кажется, начинают захватывать мир кино. Майлз Моралес и Гвен Стейси вновь объединятся с другими человеками-пауками, чтобы сразиться с ещё одним серьёзным злодеем.ФлэшПремьера в России: 3 ноября.Действующие лица: Эзра Миллер в роли Флэша, Бен Аффлек в роли Бэтмена и Майкл Китон тоже в роли Бэтмена (камбек года!) в сольном фильме про сверхбыстрого супергероя от режиссёра двух частей нового «Оно» Андреса Мускетти.Аватар 2Премьера в России: 15 декабря.Действующие лица: Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Вин Дизель в долгожданном сиквеле знаменитого фильма 2009 года про синих существ с прорывными визуальными эффектами. Сможет ли Джеймс Кэмерон так же удивить зрителя уже 2022 года?