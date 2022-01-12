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Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года

Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
King’s Man: Начало

Премьера в России: 13 января.
Действующие лица: Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон и Рис Иванс в роли Григория Распутина в приквеле довольно успешного шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба», действия в котором развернуться в начале 20 века.

Крик

Премьера в России: 13 января.
Действующие лица: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, то есть главная троица всех фильмов франшизы с самого первого в 1996 году. Их персонажи вновь столкнуться с промыслом маньяка в легендарной маске.

Морбиус

Премьера в России: 27 января.
Действующие лица: Джаред Лето в роли комиксового учёного, ставшего вампиром. Герой фильма существует в той же вселенной, что и человек-паук, так что в будущем нас, вероятно, ждёт пересечение этих персонажей на экране.

Смерть на Ниле

Премьера в России: 10 февраля.
Действующие лица: Галь Гадот, задвинутый на задний план Арми Хаммер и Кеннет Брана (он же режиссёр) в роли Эркюля Пуаро, который будет вынужден расследовать убийство на круизном теплоходе «Карнак».

Анчартед: На картах не значится

Премьера в России: 10 февраля.
Действующие лица: Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас в фильме по известной серии видеоигр Uncharted.

Бэтмен

Премьера в России: 3 марта.
Действующие лица: Роберт Паттинсон в роли Бэтмена, Зои Кравиц в роли женщины-кошки, неузнаваемый Колин Фаррелл в роли Пингвина и так ни разу толком не показанный в трейлерах Пол Дано в роли злодея Загадочника.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Премьера в России: 17 марта.
Действующие лица: Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант в новом фильме Гая Ричи. Стоит отметить, что это не полностью сценарий Ричи, он лишь доработал историю Айвана Эткинсона и Марна Дэвиса.

Затерянный город

Премьера в России: 24 марта.
Действующие лица: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт в приключенческом фильме про писательницу, которая внезапно оказывается в вымышленном городе из своей собственной книги.

Соник 2 в кино

Премьера в России: 31 марта.
Действующие лица: Джим Керри, Джеймс Марсден и Идрис Эльба в сиквеле фильма про скоростного синего ежа из ностальгических видеоигр компании Sega.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Премьера в России: 7 апреля.
Действующие лица: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер и поставленный на место Джонни Деппа Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда.

Варяг

Премьера в России: 28 апреля.
Действующие лица: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук и, внезапно, Бьорк в историческом триллере про месть, действия в котором происходят в средневековой Исландии.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Премьера в России: 5 мая.
Действующие лица: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Элизабет Олсен в ещё одном мультивселенском (после «Человека-паука: Нет пути домой») фильме от Marvel. Его режиссёром стал сам Сэм Рэйми, который не снимал кинокомиксы со времён трилогии о человеке-пауке с Тоби Магуайром.

Топ Ган: Мэверик

Премьера в России: 26 мая.
Действующие лица: Том Круз, Дженнифер Коннели, Вэл Киллмер, Майлз Теллер и Эд Харрис в затянувшемся сиквеле фильма «Лучший стрелок» 1986 года.

Базз Лайтер

Премьера в России: 17 июня.
Неожиданный спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, в котором будет рассказана вымышленная история происхождения Базза Лайтера.

Мир Юрского периода: Господство

Премьера в России: 9 июня.
Действующие лица: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Омар Си, а также Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, известные по оригинальному «Парку Юрского периода» (1993), в шестом фильме франшизы, где динозавры вырвались на свободу и начали понемногу возвращать себе планету.

Тор: Любовь и гром

Премьера в России: 7 июля.
Действующие лица: Крис Хемсворт, Крис Пратт, Натали Портман, Кристиан Бэйл в роли главного злодея, Тесса Томпсон, Дейв Батиста, Карен Гиллан, Джефф Голдблюм, а также Рассел Кроу в главном проекте студии Marvel, режиссёром которого стал Тайка Вайтити.

Чёрный Адам

Премьера в России: 28 июля.
Действующие лица: Дуэйн Джонсон, наконец, в роли комиксового супер… злодея и главного врага Шазама (чей сольный фильм вышел в 2019 году) в экранизации комикса от DC. Также в комиксовый мир поселится и Пирс Броснан.

Человек-паук: Через вселенные 2

Премьера в России: 22 октября.
Сиквел крайне успешного мультфильма 2017 года про человека-паука и ещё одну мультивселенную, которые, кажется, начинают захватывать мир кино. Майлз Моралес и Гвен Стейси вновь объединятся с другими человеками-пауками, чтобы сразиться с ещё одним серьёзным злодеем.

Флэш

Премьера в России: 3 ноября.
Действующие лица: Эзра Миллер в роли Флэша, Бен Аффлек в роли Бэтмена и Майкл Китон тоже в роли Бэтмена (камбек года!) в сольном фильме про сверхбыстрого супергероя от режиссёра двух частей нового «Оно» Андреса Мускетти.

Аватар 2

Премьера в России: 15 декабря.
Действующие лица: Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Вин Дизель в долгожданном сиквеле знаменитого фильма 2009 года про синих существ с прорывными визуальными эффектами. Сможет ли Джеймс Кэмерон так же удивить зрителя уже 2022 года?
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По материалам: Sivator

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