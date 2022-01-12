Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони

Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони

Группа археологов и историков пришла к выводу, что большинство коней, на которых скакали в бой средневековые рыцари, вероятно, были размером с современного пони. Их рост в холке не превышал 145 сантиметров, тогда как в Англии к группе пони относят современные породы с ростом до 147,3 см.

Авторы работы исследовали кости около двух тысяч лошадей, датируемые IV–XVII веками, найденные в замках, на средневековом конном кладбище и на других археологических памятниках в Англии, а также изучили исторические записи. «Оказывается, всё не совсем так, как обычно изображают, — сказал профессор Алан Аутрам (Alan Outram) из отделения археологии Эксетерского университета. — В популярной культуре боевые кони часто изображаются размером с лошадь шайрской породы [английский тяжеловоз, средний рост в холке 165–185 см, у отдельных лошадей — до 219 см]. На деле это не так. Большинство средневековых лошадей удивительно малы. Очень немногие имеют такие же размеры, как показывают в фильмах».

По словам профессора, подавляющее большинство средневековых лошадей, включая тех, которые, как считается, использовались на войне, в высоту были меньше 14,2 хэндов (144,272 см). Одной из самых крупных оказалась лошадь нормандского периода, останки которой были обнаружены на территории замка Троубридж в Уилтшире, но ее рост в холке равен всего 15 хэндам (152,4 см), как у небольшой современной верховой лошади. Профессор Аутрам сказал, что размер лошади явно не был решающим фактором для средневековых воинов. Хотя могли иметься и особенно крупные боевые лошади, но армиям также требовались лошади меньшего размера для таких задач, как преследование отступающего врага, проведение дальних рейдов и транспортировка снаряжения.

# Новости на сегодня

По материалам: polit.ru

Последние новости

Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления
Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления
Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони
Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони
Сфера применения битумной гидроизоляции
Сфера применения битумной гидроизоляции
Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков разборчивость в пище
Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских гладиаторов
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских
Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
Список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года
7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть
7 способов как понять, что «бывший» всё ещё не может вас забыть
Как изучение языков влияет на энергетику человека
Как изучение языков влияет на энергетику человека
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game Pass
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game
PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S
PUBG: BATTLEGROUNDS теперь доступна бесплатно на Xbox One и Xbox
Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для школьников
Президентская библиотека и журнал «Костер» проводят конкурс для
В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования «Точка роста»
В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу электроэнергии для майнинга биткоина
Арендаторам завода-банкрота в Орле грозит 5 лет за кражу
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»

Еще по теме

Мальчик два года продавал лимонад, чтобы купить пони. Видео
Пони Гулливер размером с кота в первый раз приедет в Петербург
Под Омском обнаружен бесхозный табун лошадей со связанными ногами
Лошади-иноходцы появились более тысячи лет назад