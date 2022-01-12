Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони

Вадим Карасев

Группа археологов и историков пришла к выводу, что большинство коней, на которых скакали в бой средневековые рыцари, вероятно, были размером с современного пони. Их рост в холке не превышал 145 сантиметров, тогда как в Англии к группе пони относят современные породы с ростом до 147,3 см.

Авторы работы исследовали кости около двух тысяч лошадей, датируемые IV–XVII веками, найденные в замках, на средневековом конном кладбище и на других археологических памятниках в Англии, а также изучили исторические записи. «Оказывается, всё не совсем так, как обычно изображают, — сказал профессор Алан Аутрам (Alan Outram) из отделения археологии Эксетерского университета. — В популярной культуре боевые кони часто изображаются размером с лошадь шайрской породы [английский тяжеловоз, средний рост в холке 165–185 см, у отдельных лошадей — до 219 см]. На деле это не так. Большинство средневековых лошадей удивительно малы. Очень немногие имеют такие же размеры, как показывают в фильмах».

По словам профессора, подавляющее большинство средневековых лошадей, включая тех, которые, как считается, использовались на войне, в высоту были меньше 14,2 хэндов (144,272 см). Одной из самых крупных оказалась лошадь нормандского периода, останки которой были обнаружены на территории замка Троубридж в Уилтшире, но ее рост в холке равен всего 15 хэндам (152,4 см), как у небольшой современной верховой лошади. Профессор Аутрам сказал, что размер лошади явно не был решающим фактором для средневековых воинов. Хотя могли иметься и особенно крупные боевые лошади, но армиям также требовались лошади меньшего размера для таких задач, как преследование отступающего врага, проведение дальних рейдов и транспортировка снаряжения.