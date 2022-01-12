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Стартовые продажи Battlefield 2042 могут быть хуже, чем сообщалось ранее

Стартовые продажи Battlefield 2042 могут быть хуже, чем сообщалось ранее


В начале декабря известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на серии Battlefield, заявил, что игра Battlefield 2042 разошлась тиражом в 4,23 млн копий за неделю после релиза. Это весьма существенная цифра, чуть большим тиражом на старте отмечалась Battlefield 3 (4,68 млн копий), тогда как практически все другие части стартовали хуже.

Сегодня Том Хендерсон скорректировал свои данные. Он заявил, что цифра в 4,23 млн, которая была им заявлена — это общее количество игроков в совокупности. В эту цифру входят продажи (даже если игроки после вернули проект) и пользователи, которые запускали пробную 10-часовую версию за счет EA Play. Точные данные по продажам мы узнаем из финансового отчета EA, который опубликуют 1 февраля 2022 года.


Тот же инсайдер опубликовал еще и выдержку из внутреннего электронного письма руководителя студий EA Лауры Миле. В этом письме, если верить его словам, говорится следующее:

Мы считали, что готовы к запуску благодаря пробным проверкам и нашим тестам, которые показывали высокую стабильность. Критика [от прессы] поначалу была довольно хорошая (около 80). Но по мере того, как в игру входило все больше игроков, мы столкнулись с несколькими проблемами.

Мы получили отзывы от некоторых игроков о ряде игровых механик, которые были сознательно выбраны командой разработчиков, но не все оказались с ними согласны.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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