Стартовые продажи Battlefield 2042 могут быть хуже, чем сообщалось ранее





В начале декабря известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на серии Battlefield, заявил, что игра Battlefield 2042 разошлась тиражом в 4,23 млн копий за неделю после релиза. Это весьма существенная цифра, чуть большим тиражом на старте отмечалась Battlefield 3 (4,68 млн копий), тогда как практически все другие части стартовали хуже.

Сегодня Том Хендерсон скорректировал свои данные. Он заявил, что цифра в 4,23 млн, которая была им заявлена — это общее количество игроков в совокупности. В эту цифру входят продажи (даже если игроки после вернули проект) и пользователи, которые запускали пробную 10-часовую версию за счет EA Play. Точные данные по продажам мы узнаем из финансового отчета EA, который опубликуют 1 февраля 2022 года.

I've also been told the 4.23M sales number for #Battlefield2042 that I reported for week 1 sales are in fact "Total Players cumulatively" - So people who got refunds and played via the 10 hours trial are included in this number. pic.twitter.com/bXvcqbPV0d — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022



Тот же инсайдер опубликовал еще и выдержку из внутреннего электронного письма руководителя студий EA Лауры Миле. В этом письме, если верить его словам, говорится следующее: