Старый Новый год — 2022: отмечаем в ночь с 13 на 14 января

Вадим Карасев

В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Мы расскажем вам о том, откуда этот праздник берет свое начало.

С энергетической точки зрения Старый Новый год — идеальное время для избавления от старых вещей. Это благоприятный день, который идеально подходит для привлечения удачи и хорошего настроения.

Откуда взялся Старый Новый год

Все достаточно просто. Раньше люди в России жили по юлианскому календарю, но затем вся страна в 1918 году указом советского правительства перешла на летоисчисление по григорианскому календарю. Разница между календарями оставляет 13 дней. Получается, что если бы мы жили до сих пор по старому календарю, то Новый год был бы не нынешнего 1 января, а 13. Этот день имеет статус праздника не только потому, что людям захотелось отдать дать уважения прежним традициям. Главная причина этого — религия.

В христианстве Рождество всегда предшествовало Новому году. Именно поэтому среди верующих появилась традиция отмечать Старый Новый год. Дело в том, что на привычный нам сегодня Новый год 1 января выпадает Рождественский пост, в который чрезмерное веселье осуждается. Именно поэтому многие люди отмечают Старый Новый год, чтобы повеселиться вдоволь после прошедшего 7 января Рождества.

Главные традиции Старого Нового года

Это не официальный праздник, поэтому 13 или 14 января 2022 года не являются выходными. Люди в этот день, как и 1 января, будут собираться за столом, общаться, веселиться, дарить друг другу подарки. Этот день — лишний повод повеселиться, сменить обстановку.

13 января принято собираться за праздничным столом, поэтому, согласно традициям, лучше побыть рядом с семьей. В этот день принято наводить порядок дома, как и 31 декабря перед обычным Новым годом.

Также в этот четверг можно будет запускать фейерверки и находить другие способы развлечься. Многие семьи выходят на улицу, чтобы погулять, а в некоторых заведениях проходят тематические вечеринки. Никаких жестких правил для празднования Старого Нового года нет, поэтому 13 января можно будет проводить так, как захочется вам.