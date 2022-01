State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы изменения





Релиз игры State of Decay 2 состоялся в 2018 году, но разработчики продолжают активно развивать проект, несмотря на параллельную разработку State of Decay 3. В 2022 году игра State of Decay 2 продолжит получать изменения в плане игровых механик, баланса и новый контент. Разработчики в рамках стрима рассказали о некоторых изменениях, которые они готовят на 2022 год.

На данный момент создатели State of Decay 2 сконцентрированы на изменении системы заражений в игре State of Decay 2. Заражение — система в State of Decay 2, которая предполагает, что полчища зомби могут захватывать здания в районе. Разработчики обещают с ближайшими обновлениями сделать систему заражений в State of Decay 2 более понятной для игроков (чтобы игроки понимали, как работают заражения, и в каких случаях они «разрастаются»). Кроме того, заражения сделают более опасными — они будут обладать способностью захватывать аванпосты, осаждать базы игроков, создавать новые орды для созданий новых заражений и так далее. Еще один момент, который отметили разработчики, это планы по созданию заражений Чумными Сердцами.

Отмечается, что переработка системы заражений — это одна из главных для Undead Labs задач на начало 2022 года, но будут и другие изменения, поддержку игры в этом году пока завершать не планируют.

Напомним, игра State of Decay 2 доступна в подписке Game Pass.