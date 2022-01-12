Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков разборчивость в пище

Вадим Карасев

Исследование, проведенное Университетом Нового Южного Уэльса в Сиднее, показало, что многие тасманийские сумчатые дьяволы едят преимущественно какой-то один предпочитаемый вид пищи, что очень необычно, так как для животных-падальщиков характерен широкий рацион.

«Работа падальщика — просто быть универсалом и брать всё, что ты можешь найти, — говорит старший автор исследования, профессор Трейси Роджерс. — Но мы обнаружили, что большинство тасманийских дьяволов на самом деле разборчивы и избирательны в еде — они нарушают законы падальщиков». В исследовании были проанализированы пищевые привычки 71 сумчатого дьявола, отловленного в семи разных местах на Тасмании. Рацион определялся по стабильным изотопам, выделяемым из усов животных.

Оказалось, что только у 10 % сумчатых дьяволов наблюдается универсальная диета. Остальные придерживаются своей любимой пищи. У одних это могут быть опоссумы, у других — валлаби, у третьих — попугаи розеллы. Рацион одного из дьяволов, например, состоял почти исключительно из мелких кенгуру филандеров и валлаби. «Мы были удивлены, что дьяволы не захотели есть одно и то же, — говорит ведущий автор исследования Анна Льюис. — Большинство из них просто решили: "Нет, это моя любимая еда"». Ученые заметили, что чем крупнее дьявол, тем вероятнее он проявляет разборчивость в еде.

Исследователи пытаются объяснить необычное пищевое поведение тасманийских дьяволов тем, что у них нет конкурентов-падальщиков. «Если вы падальщик в Африке, то вы конкурируете со всеми другими хищниками за пищу, — говорит Трейси Роджерс. — Но в Тасмании нет других хищников или конкуренции за тела животных. Они, в основном, конкурируют только друг с другом».

Работа опубликована в журнале Ecology & Evolution.