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The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game Pass

The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game Pass


Завтра, 13 января, в Game Pass в рамках Xbox Game Preview добавят игру The Anacrusis. Это кооперативный шутер в стиле фантастических фильмов 60-х, который предлагает команде до 4 игроков противостоять инопланетным существам. Некоторые журналисты уже получили доступ к The Anacrusis и опробовали проект. В большинстве своем, они не в восторге.

На этапе Game Preview журналисты обычно не выставляют оценки, но некоторые сделали это в случае с The Anacrusis. Игра получила от IGN всего 5 баллов из 10. Игру ругают буквально за все, а не только за малое количество контента на старте — это можно было бы простить игре в раннем доступе. Несколько моментов, которые в своей рецензии выделяют журналисты The Anacrusis:



В раннем доступе игрокам доступны 3 эпизода и 3 оружия.



Все 3 оружия в игре абсолютно ничем не отличаются: «Мне стало все равно, какое у меня оружие, потому что все они были одинаково эффективны» — пишет портал IGN.



В игре однообразные враги: «Инопланетяне, от которых я отбивался в первые минуты, имели ту же форму и стратегию, что и на арктических стадиях поздней игры».



В The Anacrusis нет практически никакого сюжета — небольшие катсцены перед уровнем не объясняют, что происходит в игре, за что сражаются главные герои, и с кем они сражаются.



Журналисты отмечают, что сам сеттинг можно было бы интересно реализовать, но игроки вместо этого получают однотипные и ничем непримечательные комнаты.



Графика в игре откровенно плохая, есть проблемы со стабильностью — но это можно списать на ранний доступ.



Рецензенты отмечают, что стрелять в игре просто скучно, выстрелы пролетают сквозь врагов, на самих врагах не остается ни следа.



Напомним, что 13 января игра The Anacrusis будет доступна в Game Pass. Как отмечают сами разработчики проекта, они хотят развивать игру вместе с сообществом, поэтому выпускают проект в ранний доступ.


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По материалам: newxboxone

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