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Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью отдыхают в Бразилии

Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью отдыхают в Бразилии

Тина Кунаки и Венсан Кассель вместе с дочерью Амазони продолжают наслаждаться отдыхом в Бразилии. Папарацци регулярно видят звездную семью на пляжах Рио-де-Жанейро. Вот и вчера Тина и Венсан, судя по всему, успели принять солнечные ванны несколько раз за день. По крайней мере, купальник Кунаки успела переодеть и попала на фото в разных пляжных нарядах. Заметить на фото у ног Венсана можно и дочь пары, но от репортеров малышку по-прежнему умело прячут — сфотографировать ее удается редко.


Тина Кунаки и Венсан Кассель

Тина и Венсан не только купались и загорали, но и катались на сапах — Венсан является большим поклонником этого вида отдыха на воде, и Тина, похоже, тоже втянулась в спортивное хобби мужа.

Делится отпускными фото Тина и у себя в инстаграме. Даже пасмурная погода в один из дней не удержала ее от похода к океану на знаменитый пляж Ипанема, который считается вторым по популярности (после Копакабаны) в Рио-де-Жанейро. Время в ожидании солнца Кунаки посвятила фотосессии в джинсах бренда Closed, вещи которого также носят Кейт Мосс, Эльза Хоск, Леандра Медин и другие знаменитости и инфлюенсеры.


Тина Кунаки





Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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