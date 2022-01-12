Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления

Вадим Карасев

Тревога — это состояние, при котором мы погружаемся в негативные мысли из-за предчувствия опасности, ощущения беспричинного негатива, страха. У этого состояния есть свои энергетические причины.

Тревожность опасна для здоровья, причем как физического, так и эмоционального. Из-за нее появляются негативные установки в сознании. Чем меньше тревоги в вашей душе, тем легче вам жить и тем больше у вас удачи.

Причины повышенной тревожности

Некоторый уровень тревоги может быть свойственен большинству из нас. Многие люди умеют нормально умеют справляться с этим. Более того, легкая тревожность иногда может быть полезной. Полное ее отсутствие порой приводит к тому, что человек принимает неправильные решения в жизни.

Повышенная тревожность появляется из-за нескольких причин. Первая причина — это слабые чакры. Общий энергетический дисбаланс и слабость биополя — это распространенная проблема современного человека. О путях ее решения будет написано далее.

Вторая возможная и не очевидная причина — тревожное окружение. Это могут быть люди, которые специально подпитывают вас негативом, чтобы вы оставались под их контролем. Это могут быть энергетические вампиры и манипуляторы. Но гораздо чаще мы просто оказываемся в окружении, которое делает нас неуверенными и тревожными из-за своих сомнений. Это люди, которые вечно во всем сомневаются. В этом случае действует правило «крабов в ведре», когда люди с тревогой заражают ей всех вокруг, поэтому из этого состояния не может выбраться никто.

Как избавиться от тревожности

Следите за своим здоровьем. Здоровое и крепкое биополе — это когда человек чувствует себя хорошо физически. Старайтесь высыпаться, правильно питаться, избавляться от вредных привычек, заниматься спортом или хотя бы чаще ходить пешком.

Медитируйте. Это откроет нужные чакры и поможет стереть из память все плохое, что вызывает тревожность. Ранее мы рассказывали, как научиться медитировать. Начните с простого — переключения с проблем и забот на расслабленность при помощи глубокого дыхания. Далее вы можете воспользоваться медитацией на избавление от тревожных мыслей.

Отдыхайте. Отдых очень важен, потому что в современном мире люди практически не отдыхают: на работе и дома у них компьютер, гаджеты, проблемы, заботы, дела. Настоящий отдых — это прогулки, выезды на природу. Особое внимание стоит уделить здоровому сну, который очень важен.

Делайте то, что любите. Занимайтесь теми делами, которые вам нравятся. Работайте там, где меньше проблем и переживаний. Помните о том, что тревожность приводит к выгоранию, проблемам со здоровьем и в целом к снижению продуктивности. Это очень опасно, поэтому лучше зарабатывать чуть меньше, но быть там, где вас ценят и где к вам относятся как к человеку.

Самый важный совет: окружайте себя правильными людьми. Это необходимость, а не просто рекомендация. Львиная доля наших переживаний приходит от окружения. Люди рассказывают о чем-то плохом, критикуют, ругают нас. Если постоянно на этом фокусироваться, жизнь превратится в тотальный кошмар.