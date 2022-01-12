У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году





В 2021 году компания Microsoft выпустила издательствами Xbox крупных 5 релизов — это игры Forza Horizon 5, Deathloop, Halo Infinite, Psychonauts 2 и Age of Empires IV. У игрового подразделения Xbox сейчас два издательства — Xbox Game Studios и Bethesda, они не были объединены воедино в рамках присоединения Bethesda к Microsoft.

Пользователь Twitter под ником _XboxNews составил инфографику, которая показывает, что суммарно издательства Xbox получили 110 наград «Игра года» (уже даже больше) от различных игровых изданий и премий. Информация для инфографики взята с сайта gameawards, который подсчитывает суммарное количество наград «Игра года» для проектов от различных изданий и премий.

Xbox Game Studios is the most awarded publisher of 2021 with over 110 collective awards. pic.twitter.com/fWKLc6bPu2 — Xbox News (@_XboxNews) January 11, 2022



Отметим, что максимальное количество наград «Игра года» в этом году у проекта It Takes Two, но игра стала единственной от EA с большим количеством наград. На втором месте по количеству наград игра Resident Evil Village, но и издательство Capcom в 2021 году не смог предложить разнообразие высокооцененных проектов.

В данный момент суммарно Microsoft имеет 23 игровые студии, которые трудятся над десятками проектов. Согласно последней информации, в 23 студиях работает более 6000 человек.