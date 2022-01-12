Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году

У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году


В 2021 году компания Microsoft выпустила издательствами Xbox крупных 5 релизов — это игры Forza Horizon 5, Deathloop, Halo Infinite, Psychonauts 2 и Age of Empires IV. У игрового подразделения Xbox сейчас два издательства — Xbox Game Studios и Bethesda, они не были объединены воедино в рамках присоединения Bethesda к Microsoft.

Пользователь Twitter под ником _XboxNews составил инфографику, которая показывает, что суммарно издательства Xbox получили 110 наград «Игра года» (уже даже больше) от различных игровых изданий и премий. Информация для инфографики взята с сайта gameawards, который подсчитывает суммарное количество наград «Игра года» для проектов от различных изданий и премий.


Отметим, что максимальное количество наград «Игра года» в этом году у проекта It Takes Two, но игра стала единственной от EA с большим количеством наград. На втором месте по количеству наград игра Resident Evil Village, но и издательство Capcom в 2021 году не смог предложить разнообразие высокооцененных проектов.

В данный момент суммарно Microsoft имеет 23 игровые студии, которые трудятся над десятками проектов. Согласно последней информации, в 23 студиях работает более 6000 человек.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В ОмГПУ начал работу федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников
В ОмГПУ начал работу федеральный научно-методический центр
В «Артеке» проходит образовательная программа «Юный правовед»
В «Артеке» проходит образовательная программа «Юный правовед»
Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью отдыхают в Бразилии
Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью отдыхают в Бразилии
Андрей Малахов уехал в Германию отмечать юбилей
Андрей Малахов уехал в Германию отмечать юбилей
Катерина Шпица показа как выглядела в молодости
Катерина Шпица показа как выглядела в молодости
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его могут перестать развивать
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его
У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году
У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году
Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления
Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления
Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони
Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони
Сфера применения битумной гидроизоляции
Сфера применения битумной гидроизоляции
Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков разборчивость в пище
Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских гладиаторов
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Еще по теме

Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
Какие игры из Game Pass получили звание «Игра года» в 2021 году
ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game Studios для Xbox