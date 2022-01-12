В 18 школах и вузах Карачаево-Черкесии внедрят модель цифровой образовательной среды

Власти Карачаево-Черкесии намерены ввести модель цифровой образовательной среды в 18 школах и вузах республики до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министра образования и науки республики Инну Кравченко.

В рамках программы планируется подключить образовательные учреждения к интернету, оснастить их ноутбуками, серверами, каналами связи, камерами, а также устройствами воспроизведения контента.

В Карачаево-Черкесской Республике в этом году также стартует масштабная программа по капитальному ремонту школ – за два года будут отремонтированы 23 учреждения, а в селе Учкекен начнется строительство школы на 960 мест. Кроме того, будут ремонтироваться спортзалы и спортплощадки школ сельской местности.

Материально-технической база образовательных организаций обновляется в регионах России в рамках нацпроекта «Образование».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года в России проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Создание ЦОС необходимо для обеспечения равных условий получения качественного образования на всей территории России. В рамках эксперимента учебные заведения оснащаются современным оборудованием и подключаются к высокоскоростному интернету.