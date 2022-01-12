В 2022 году в Орловской области создадут 47 центров образования «Точка роста»

В Орловской области в 2022 году начнут работать еще 47 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Открытие образовательных центров проходит в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», который был запущен в 2019 году.

За три года в области было создано уже 70 центров «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей и 47 центров естественно-научной и технологической направленностей. Реализация проекта позволяет детям в селах и малых городах заниматься проектированием и научной деятельностью как в рамках общеобразовательных программ, так и по программам дополнительного образования.

Также благодаря нацпроекту «Образование» в школах региона продолжится создание цифровой образовательной среды. Так, в 2022 году 37 образовательных организаций Орловской области получат современную технику для проведения занятий. Обновлена будет и техническая база колледжей и техникумов.

В пресс-службе Правительства региона отметили, что в 2022 году на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта запланировано создание Центра опережающей профессиональной подготовки.

Кроме того, в новом году в регионе будет создано 1227 новых мест дополнительного образования детей. Продолжатся и ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях области. Также в семи школах малых населенных пунктов будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.