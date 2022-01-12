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В «Артеке» проходит образовательная программа «Юный правовед»

В «Артеке» проходит образовательная программа «Юный правовед»

Одна из программ первой смены в «Артеке» посвящена правоведению. В рамках этой программы в Международном детском центре прошли мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба «Артека». 

Зрители и участники театрализованного представления «Помогать и защищать» узнали о становлении прокуратуры с петровских времен до современности, пообщались с экспертами и получили ответы на свои вопросы. 

В ходе тематической игры «300 лет на страже закона» артековцы отвечали на вопросы, связанные с историей и основами юриспруденции, разгадывали ребусы и сканворды, подкрепляли свои знания примерами из литературы. 

Директор «Артека» Константин Федоренко отметил, что Международный детский центр и Генеральную прокуратуру РФ связывает давняя и крепкая дружба.

«Мы вместе реализовываем образовательную программу, проводим тематические смены, сетевые образовательные модули в школе «Артека», ставим постановки, которые отвечают на вопросы о Нюрнбергском процессе», – подчеркнул он.

# Общество

По материалам: edu.ru

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