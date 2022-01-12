В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании

08:31 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования города. Всего в городе более 160 школьных зданий.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении.

Учащиеся большинства школ отправлены по домам.





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Напомним, накануне сообщалось об эвакуации 13 судов в Москве из-за сообщений о минировании. Так, соответствующие угрозы получили Мосгорсуд, а также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды, передавали во вторник информационные агентства.

По данным председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в 2021 году в экстренные службы поступило более 4,5 тысячи ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти с иностранных электронных сервисов.

#школы

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