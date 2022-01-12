Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании

08:31  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования города. Всего в городе более 160 школьных зданий.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении.

Учащиеся большинства школ отправлены по домам.


Читайте также:

• Пискарев рассказал о поступивших за год ложных сообщениях о минировании • Штрафы для операторов за анонимные звонки могут составить 500 тысяч рублей • В Госдуму внесут проект о внесудебной блокировке ложной информации о минировании

Напомним, накануне сообщалось об эвакуации 13 судов в Москве из-за сообщений о минировании. Так, соответствующие угрозы получили Мосгорсуд, а также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды, передавали во вторник информационные агентства.

По данным председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в 2021 году в экстренные службы поступило более 4,5 тысячи ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти с иностранных электронных сервисов.



#школы

Ещё материалы: Василий Пискарев


69
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы изменения
State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море, которая течет под водой
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море,
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной реальности
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Еще по теме

В Петербурге эвакуируют торговый центр «Мега Парнас»
Около 20 школ эвакуировали в Петербурге после сообщений о минировании
Более 19 тысяч россиян эвакуировали в понедельник из-за звонков о «минировании»
Проверки сообщений о минировании зданий прошли в нескольких регионах