В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании
08:31 Автор: Юлия Катенёва
Источник: ТАСС
Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования города. Всего в городе более 160 школьных зданий.
«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении.
Учащиеся большинства школ отправлены по домам.
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Напомним, накануне сообщалось об эвакуации 13 судов в Москве из-за сообщений о минировании. Так, соответствующие угрозы получили Мосгорсуд, а также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды, передавали во вторник информационные агентства.
По данным председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в 2021 году в экстренные службы поступило более 4,5 тысячи ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти с иностранных электронных сервисов.
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