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В Fortnite добавили торнадо и молнии с последним обновлением

В Fortnite добавили торнадо и молнии с последним обновлением


Игра Fortnite сегодня получила обновление, которое добавляет в нее погодные эффекты — торнадо и молнии. Они уже доступны в игре, но не в соревновательных режимах — туда их добавлять пока не планируют. Погодные эффекты могут дать игрокам некоторые бонусы. Как отмечают сами разработчики, их не стоит бояться, а лучше научиться ими пользоваться.



Торнадо. Если игрок видит торнадо, он может вбежать в него. Тогда торнадо поднимет его в воздух, и игрок сможет на своем дельтаплане приземлиться в безопасном месте. Другой вариант — дождаться пока торнадо выбросит игрока, в таком случае при приземлении урон от падения нанесен не будет.



Молнии. Молнии возникают из черных туч. Удары молнии наносят игрокам небольшой урон, но они при этом дают временное ускорение. Вместе с тем, удары молний поджигают землю. Как отмечают разработчики, можно повысить шанс, что в вас попадет молния, если вы подниметесь повыше к туче или окажетесь под тучей в воде.

Помимо погодных эффектов, в игру возвращаются сигнальные пистолеты, с помощью которых можно начать пожар.

Отмечается, что в период с 11 по 17 января (до 17:00 по МСК) в Fortnite будет «неделя торнадо». В эту неделю шансы встретить торнадо максимально велики.

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По материалам: newxboxone

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