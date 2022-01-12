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В Камчатском крае пройдут занятия в Педагогической мастерской

В Камчатском крае пройдут занятия в Педагогической мастерской

Педагоги Камчатского края обсудят информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности в рамках Х Педагогической мастерской. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Мероприятие пройдет с 21 марта по 1 апреля на базе Камчатского института развития образования.

Педагоги, желающие провести очный или дистанционный мастер-класс и поделиться опытом использования ИКТ в своей педагогической практике, могут подать заявку, заполнив анкету.

«Педагогическая мастерская предполагает широкий обмен научным и практическим опытом, идеями и мнениями о возможностях  использования в педагогической деятельности информационно-коммуникационных технологий, информатизации образования, изучения образцов современных образовательных технологий, методик и приемов преподавания предметной области с использованием ИКТ», – уточняется в информационном релизе.

В рамках X Педагогической мастерской педагоги получат сертификат ведущего и возможность опубликовать свой опыт в сборнике учебно-методических статей «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности. Выпуск 9».

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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