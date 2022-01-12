В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что по итогам российско-американских консультаций нет поводов для оптимизма. Положительной оценки заслуживает только характер переговоров.

Песков допустил, что американцы провели "артподготовку" перед встречей, заявив о возможных санкциях и блокировке поставок потребительской электроники в Россию. На позицию делегации РФ это не повлияет.

"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки — и эта позитивная оценка была дана [Сергеем] Рябковым — о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые", — резюмировал он.

Как сообщал Ruposters, ранее российские дипломаты ответили на требования США "вернуть войска в казармы". В НАТО также ставят ультиматумы, намекая на возможность военного конфликта в случае отказа сотрудничать.