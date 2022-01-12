Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США

В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что по итогам российско-американских консультаций нет поводов для оптимизма. Положительной оценки заслуживает только характер переговоров.

Песков допустил, что американцы провели "артподготовку" перед встречей, заявив о возможных санкциях и блокировке поставок потребительской электроники в Россию. На позицию делегации РФ это не повлияет.

"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки — и эта позитивная оценка была дана [Сергеем] Рябковым — о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые", — резюмировал он.

Как сообщал Ruposters, ранее российские дипломаты ответили на требования США "вернуть войска в казармы". В НАТО также ставят ультиматумы, намекая на возможность военного конфликта в случае отказа сотрудничать.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы изменения
State of Decay 2 продолжат развивать в 2022 году — анонсированы
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
В Кремле не увидели поводов для оптимизма по консультациям с США
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море, которая течет под водой
Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море,
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в игре
Разработчики Forza Horizon 5: планы по изменениям и исправлениям в
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной реальности
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Еще по теме

Кремль назвал провокацией пуск ракеты КНДР
Порошенко: у Украины сейчас больше поводов для оптимизма, чем год назад
Кремль уверен в преодолении разногласий с Белоруссией по газу и нефти
Песков прокомментировал ситуацию с Telegram