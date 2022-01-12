В Ленинградской области открылась школа нового поколения

В Ленинградской области завершилось строительство школы нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Учреждение представляет собой трехэтажный корпус для учащихся начальной школы. В нем смогут заниматься 400 детей, то есть около 16 классов. Корпус был создан для центра образования в поселке Сосново Ленинградской области. Общая площадь здания – 13 тысяч квадратных метров.

Для учеников оборудованы мультимедийная библиотека, классы 3D-моделирования и робототехники с уклоном в морской промысел, театральная студия, а также гончарная мастерская. Благодаря этому ребята уже с первых классов смогут выбрать интересующее их направление и заниматься творческой и проектной деятельностью.

Кроме того, в новом корпусе разместились обеденный зал на 200 мест, медицинский и административный блоки, спортивные площадки для занятий теннисом, волейболом, а также спортивный и актовый залы.

Корпус начальных классов строился в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области», общий объем финансирования объекта составил 600 миллионов рублей.