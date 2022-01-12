Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Ленинградской области открылась школа нового поколения

В Ленинградской области открылась школа нового поколения

В Ленинградской области завершилось строительство школы нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Учреждение представляет собой трехэтажный корпус для учащихся начальной школы. В нем смогут заниматься 400 детей, то есть около 16 классов. Корпус был создан для центра образования в поселке Сосново Ленинградской области. Общая площадь здания – 13 тысяч квадратных метров. 

Для учеников оборудованы мультимедийная библиотека, классы 3D-моделирования и робототехники с уклоном в морской промысел, театральная студия, а также гончарная мастерская. Благодаря этому ребята уже с первых классов смогут выбрать интересующее их направление и заниматься творческой и проектной деятельностью.

Кроме того, в новом корпусе разместились обеденный зал на 200 мест, медицинский и административный блоки, спортивные площадки для занятий теннисом, волейболом, а также спортивный и актовый залы.

Корпус начальных классов строился в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области», общий объем финансирования объекта составил 600 миллионов рублей.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Левитация, телекинез и телепатия: исторические факты
Левитация, телекинез и телепатия: исторические факты
Новый «Урок цифры» будет посвящён исследованию кибератак
Новый «Урок цифры» будет посвящён исследованию кибератак
В Ленинградской области открылась школа нового поколения
В Ленинградской области открылась школа нового поколения
Аналитик отмечает, что выпуск на рынок Xbox Series S — правильное решение Microsoft
Аналитик отмечает, что выпуск на рынок Xbox Series S — правильное
Soulslike игра Shattered: Tale of the Forgotten King доберется до Xbox
Soulslike игра Shattered: Tale of the Forgotten King доберется до Xbox
Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика
Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами
Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами

Топ на сегодня

Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин
Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне восстановления доступа к интернету
Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую

Еще по теме

В Тулуне открылась новая школа
Школу на 825 учеников с хореографическим залом построили в Домодедово
В Пермском крае построена школа на 400 мест по нацпроекту «Образование»
1 сентября по всей стране открылись новые школы