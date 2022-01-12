В Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о безопасности на дорогах

В Нижегородской области сотрудники Дзержинской Госавтоинспекции совместно с представителями Департамента культуры, спорта и молодежной политики при Администрации г. Дзержинска провели акцию «Безопасная горка зимой», сообщает Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области.

Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания юных участников дорожного движения и их родителей к недопущению катания на несанкционированных зимних горках. По мнению правоохранителей, катание с подобных горок может стать одной из причин, способствующих дорожно-транспортным происшествиям с участием детей зимой.

Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу по безопасности дорожного движения в зимний период, разъяснили правила перехода проезжей части дороги и напомнили об использовании световозвращающих элементов в темное время суток. Кроме того, всем участникам вручили тематические памятки по правилам дорожного движения, карманные календари и световозвращающие элементы.