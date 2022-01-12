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В ОмГПУ начал работу федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников

В ОмГПУ начал работу федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников

В Омском государственном педагогическом университете начал работу федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников, сообщает ОмГПУ. 

Центр создан как структурное подразделение ОмГПУ в целях достижения показателей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Центром ведется работа по двум направлениям: «Модели и технологии обучения в цифровой среде» и «Технологии коррекции нарушений развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». 

«Год науки и технологий стал для ОмГПУ успешным в научном аспекте. На базе нашего вуза создан федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников, который станет точкой притяжения педагогов со всей страны. Центр дает возможность проводить фундаментальные и прикладные исследования и внедрять их в практику образования, что для нас очень важно. Он также создает условия для постоянного и планомерного повышения квалификации педагогических работников», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Содержательное ядро работы центра по направлению «Модели и технологии обучения в цифровой среде» составляют методика цифрового обучения, образовательная аналитика, сквозные технологии, использование цифровых платформ и сервисов в обучении. Основными видами деятельности центра по этому направлению являются проведение профильных научных исследований в области цифровой трансформации современных образовательных технологий, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, проведение научно-методических мероприятий в области цифровых образовательных технологий, взаимодействие с региональными инфраструктурами сопровождения педагогов, поддержка деятельности профессиональных сообществ (в онлайн- и офлайн-форматах), обмен лучшими практиками внедрения цифровых технологий, создание информационной базы данных об эффективном опыте применения моделей и технологий обучения в цифровой среде.

В направлении «Технологии коррекции нарушений развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» основной идеей стало оказание всесторонней помощи педагогическим работникам в освоении технологий коррекции нарушений развития у детей разного возраста с использованием накопленного университетом мощного научно-методического арсенала.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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