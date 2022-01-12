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В Подмосковье с начала учебного года более 22 тысяч родителей проверили качество питания в школах

В Подмосковье с начала учебного года более 22 тысяч родителей проверили качество питания в школах

 Подмосковье с начала учебного года более 22 тысяч родителей приняли участие в проекте «Родительский контроль», в ходе которого проверили качество питания в школах, сообщает Министерство образования Московской области. 

«Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях», – уточнила заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

93% родителей высказались положительно об организации питания.

Ирина Каклюгина подчеркнула, что принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.

«Проект успешно работает уже второй год. Родители с интересом участвуют в проверке школьной еды. Обратную связь можно оставить как на Школьном портале, так и отсканировать QR-код, который есть в каждой школе», – сообщила Ирина Каклюгина.

Стать участником проекта можно, записавшись через Школьный портал, либо по телефону, указанному на сайте школы.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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