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В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в эксплуатацию 18 детских садов

В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в эксплуатацию 18 детских садов

В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в эксплуатацию 18 детских садов на 3090 мест, сообщает Министерство жилищной политики Московской области. 

«Министерством жилищной политики за 2021 год введено в эксплуатацию три дошкольных учреждения в городском округе Балашиха на 345 мест, три − в городском округе Мытищи на 585 мест, два – в городском округе Долгопрудный на 315 мест, два – в Одинцовском городском округе на 540 мест, а также на 110 мест в городском округе Королев, на 350 мест в городском округе Котельники, на 155 мест в Ленинском городском округе, на 80 мест в городском округе Лыткарино, на 220 мест в городском округе Люберцы, на 30 мест в Наро-Фоминском городском округе, на 220 мест в Раменском городском округе и на 140 мест в городском округе Электросталь», – сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

# Общество

По материалам: edu.ru

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