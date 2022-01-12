В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий

В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий, сообщает Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.

«Одним из ключевых событий станет конференция по сбережению здоровья человека в Арктике. Решение провести крупный научный форум в столице Поморья абсолютно логично, поскольку именно в Архангельске планируется создать Федеральный центр арктической медицины», – отметил министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников.

Конференцию по сбережению здоровья человека в Арктике предполагается провести в июне 2022 года на базе Северного государственного медицинского университета.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.