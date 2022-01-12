В Приморье, в Артеме, в этом году откроют два центра «Точка роста» для школьников

В Приморье, в Артеме, в этом году откроют два центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России для школьников, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

Центры появятся на базе школ № 2 и 5. Ранее в Артеме уже открыли «Точку роста» на базе школы № 22, где в настоящее время обучаются 663 ребенка.

В прошлом году в Приморье на базе школ в селах и малых городах появились 43 «Точки роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.