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В Приморье, в Артеме, в этом году откроют два центра «Точка роста» для школьников

В Приморье, в Артеме, в этом году откроют два центра «Точка роста» для школьников

В Приморье, в Артеме, в этом году откроют два центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России для школьников, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края. 

Центры появятся на базе школ № 2 и 5. Ранее в Артеме уже открыли «Точку роста» на базе школы № 22, где в настоящее время обучаются 663 ребенка. 

В прошлом году в Приморье на базе школ в селах и малых городах появились 43 «Точки роста». 

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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