В Северной Осетии в 2022 году 13 педагогов смогут получить по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

В Северной Осетии в 2022 году 13 педагогов смогут получить по 1 миллиону рублей по программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Правительства Северной Осетии – Алании.

Прием документов на участие в государственной программе стартовал 11 января.

Отмечается, что учителя могут претендовать на вакансии в школах Алагирского, Моздокского, Ардонского, Ирафского, Кировского и Пригородного районов. Всего в этом году 13 вакансий, из них шесть – это учителя русского языка, две – учителя физики, две – учителя математики, а также учитель начальных классов, учитель химии и учитель английского языка.

В конкурсном отборе могут принять участие не только опытные педагоги в возрасте до 50 лет, но и студенты, которые прошли не менее чем три года обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки».

Прием документов завершится 15 апреля.

«Кадровый вопрос – один из самых сложных в системе образования. В основном речь идет о предметах естественно-научного цикла: химия, физика, математика и т. д. В решении этой проблемы нам помогает не только государственная программа «Земский учитель», но и региональный проект «Подготовка кадров для системы образования», который направлен на то, чтобы прививать любовь детей к педагогике», – отметила министр образования и науки республики Элла Алибекова.

Победителями конкурсного отбора государственной программы «Земский учитель» в 2020 г. стали 16 педагогов, в 2021 г. – 15 педагогов.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.