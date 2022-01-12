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В Тверской области увеличено финансирование на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей

В Тверской области увеличено финансирование на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей

В Тверской области увеличено финансирование на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области. 

В 2022–2025 годах на реализацию данной меры поддержки предусмотрено 130,9 миллиона рублей ежегодно.

По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени со следующего учебного года обеспечиваться бесплатной формой будут все учащиеся с 1-го по 11-й класс из многодетных семей. Это почти на 70% больше, чем в 2021/22 учебном году. Комплекты будут предоставлены 12 150 ребятам с 1-го по 5-й класс и 9670 школьникам с 6-го по 11-й класс.  

Отмечается, что в 2021 году комплекты школьной формы стали доставлять в школы, а также был улучшен процесс формирования списков детей. Всего в прошлом году комплекты получили свыше 13 тысяч ребят с 1-го по 5-й класс из всех муниципалитетов Тверской области.    

Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

# Общество

По материалам: edu.ru

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