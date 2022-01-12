Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России из-за угрозы уголовного преследования

Вадим Карасев

Писатель и журналист Виктор Шендерович, которого в конце прошлого года признали иноагентом, сообщил об отъезде из России. О своем решении он рассказал у себя в фейсбуке. Вынужденную эмиграцию Шендерович объяснил поданным против него судебным иском о клевете из-за высказывания в адрес бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, которого в прессе называют "поваром Путина".

Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи. Жаловаться в моем положении глупо: не я первый и не я буду последний, не говоря уже о судьбе Немцова, судьбах Мохнаткина, Навального, Дмитриева, сотен других политзеков. Не говоря уже о том, что творит Россия в развязанных ею войнах и интервенциях... Мне же, за все мои провинности перед администрацией деревни Гадюкино, всего лишь навесили позорное тавро, да и выперли наконец вон (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Шендерович.

Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался: так путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши,

— продолжил свой пост писатель, сравнив вынужденную эмиграцию также с лишением свободы.

С судебным преследованием журналист столкнулся после того, как в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил о связи Пригожина с частной военной компанией Вагнера, сотрудники которой, как утверждал публицист, причастны к убийству российских журналистов в ЦАР. Сам Пригожин связь с ЧВК отрицает.





Виктор Шендерович

Клеветой на Пригожина называется теперь правда о нем. Меня уже судили по этому поводу в прошедшем году,

— добавил Шендерович.





Куда именно он планирует переехать, в своем посте Шендерович не уточнил, но в ноябре прошлого года он рассказывал, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Надя Бесчетникова