Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Владимир Кехман закрывает МХАТ им. Горького на ремонт в разгар сезона — актеры могут остаться без работы

Владимир Кехман закрывает МХАТ им. Горького на ремонт в разгар сезона — актеры могут остаться без работы

Владимир Кехман закрывает МХАТ им. Горького на ремонт в разгар сезона — актеры могут остаться без работы

Генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал о планах провести капитальный ремонт и реконструкцию здания театра. Об этих планах он сообщал еще в ноябре прошлого года и, похоже, с воплощением задуманного в жизнь он решил не тянуть. Так, издание StarHit со ссылкой на источники в театре сообщает, что театр будет закрыт на ремонт в самое ближайшее время. Ожидается, что работы начнутся уже в феврале — афиша на этот месяц на сайте театра тоже отсутствует.

По словам одного из сотрудников театра, с которым поговорили журналисты, ремонт будет идти до октября. Это решение очень взволновало и расстроило актеров, которые почти на весь год могут остаться без работы.

Все зависли в неизвестности, актерам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе,

— цитирует своего собеседника StarHit.

Изначально планировалось, что ремонт начнется ближе к лету, когда театры традиционно закрывают сезон. Стоимость работ оценивалась предварительно в пять миллиардов рублей — в первую очередь Кехман собирался обновить технические возможности сцены.


Владимир Кехман и министр культуры Ольга Любимова

С трудностями труппа театра сталкивается не в первый раз — последний год МХАТ им. Горького лихорадило от скандалов. Сначала часть труппы выступала против теперь уже бывшего художественного руководителя Эдуарда Боякова, который поставил спектакль с Ольгой Бузовой и фактически отстранил от участия в жизни театра его основательницу Татьяну Доронину.

Бояков покинул театр в конце октября прошлого года. Кехман, занявший пост гендиректора, также уволил ряд менеджеров из команды Боякова, которые, по его словам, получали огромные деньги. Но Кехман, похоже, тоже устраивает не всех. Так, в декабре он рассказал, что столкнулся с провокацией — группа людей вывесила в фойе театра его огромный портрет, который частично закрыл даже фото Дорониной.

Судьбу МХАТа им. Горького Кехман пока официально не комментировал, но о его ближайших творческих планах кое-что известно. Так, Кехман станет постановщиком балета "Конек-горбунок" в Новосибирском оперном театре, где он ранее работал директором. Контракт на постановку заключен на 1,25 миллиона рублей, как сообщается на сайте госзакупок. Премьера должна состояться уже в апреле этого года.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Левитация, телекинез и телепатия: исторические факты
Левитация, телекинез и телепатия: исторические факты
Новый «Урок цифры» будет посвящён исследованию кибератак
Новый «Урок цифры» будет посвящён исследованию кибератак
В Ленинградской области открылась школа нового поколения
В Ленинградской области открылась школа нового поколения
Аналитик отмечает, что выпуск на рынок Xbox Series S — правильное решение Microsoft
Аналитик отмечает, что выпуск на рынок Xbox Series S — правильное
Soulslike игра Shattered: Tale of the Forgotten King доберется до Xbox
Soulslike игра Shattered: Tale of the Forgotten King доберется до Xbox
Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика
Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами
Андрея Малахова раскритиковали за просьбу помочь звезде деньгами

Топ на сегодня

Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин
Билл Миллер раскрыл объем личных инвестиций в биткоин
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Гарик Харламов с осложнениями попал в больницу
Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне восстановления доступа к интернету
Майнинговые дата-центры в Казахстане возобновили работу на фоне
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую атаку» на OpenSea
Разработчики запустили NFT-маркетплейс LooksRare через «вампирскую

Еще по теме

Владимир Кехман рассказал о финансовых трудностях и будущем репертуаре МХАТа им. Горького
Ремонт в театре «Современник» планируется завершить в январе 2018 года
В Омске починят два театра
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой