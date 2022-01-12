Владимир Кехман закрывает МХАТ им. Горького на ремонт в разгар сезона — актеры могут остаться без работы

Вадим Карасев

Генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал о планах провести капитальный ремонт и реконструкцию здания театра. Об этих планах он сообщал еще в ноябре прошлого года и, похоже, с воплощением задуманного в жизнь он решил не тянуть. Так, издание StarHit со ссылкой на источники в театре сообщает, что театр будет закрыт на ремонт в самое ближайшее время. Ожидается, что работы начнутся уже в феврале — афиша на этот месяц на сайте театра тоже отсутствует.

По словам одного из сотрудников театра, с которым поговорили журналисты, ремонт будет идти до октября. Это решение очень взволновало и расстроило актеров, которые почти на весь год могут остаться без работы.

Все зависли в неизвестности, актерам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе,

— цитирует своего собеседника StarHit.

Изначально планировалось, что ремонт начнется ближе к лету, когда театры традиционно закрывают сезон. Стоимость работ оценивалась предварительно в пять миллиардов рублей — в первую очередь Кехман собирался обновить технические возможности сцены.





Владимир Кехман и министр культуры Ольга Любимова

С трудностями труппа театра сталкивается не в первый раз — последний год МХАТ им. Горького лихорадило от скандалов. Сначала часть труппы выступала против теперь уже бывшего художественного руководителя Эдуарда Боякова, который поставил спектакль с Ольгой Бузовой и фактически отстранил от участия в жизни театра его основательницу Татьяну Доронину.

Бояков покинул театр в конце октября прошлого года. Кехман, занявший пост гендиректора, также уволил ряд менеджеров из команды Боякова, которые, по его словам, получали огромные деньги. Но Кехман, похоже, тоже устраивает не всех. Так, в декабре он рассказал, что столкнулся с провокацией — группа людей вывесила в фойе театра его огромный портрет, который частично закрыл даже фото Дорониной.

Судьбу МХАТа им. Горького Кехман пока официально не комментировал, но о его ближайших творческих планах кое-что известно. Так, Кехман станет постановщиком балета "Конек-горбунок" в Новосибирском оперном театре, где он ранее работал директором. Контракт на постановку заключен на 1,25 миллиона рублей, как сообщается на сайте госзакупок. Премьера должна состояться уже в апреле этого года.

Надя Бесчетникова