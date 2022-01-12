«Волонтеры Победы» поздравили более 30 тысяч ветеранов по всему миру с Новым годом

«Волонтеры Победы» поздравили более 30 тысяч ветеранов по всему миру с Новым годом, сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Акция «С Новым годом, ветеран!» прошла во второй раз, она проводилась не только в России, но и в других странах.

«Наша акция «С Новым годом, ветеран!» призвана подарить фронтовикам хорошее настроение, улыбки. Сама с большим удовольствием второй год подряд в костюме Снегурочки навещаю наших ветеранов, дарю им подарки. Это невероятная радость видеть их счастливые глаза, слышать слова благодарности. Хотя на самом деле это они заряжают нас, волонтеров, на год вперед жизнелюбием и оптимизмом», – подчеркнула Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы.

Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке Всероссийского проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и организационного комитета «Наша Победа».

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными целями «Волонтеров Победы» являются сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи. Движение выступает соорганизатором таких акций, как «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диктант Победы».