Windjammers 2 получит на Xbox 28 достижений, игра выходит 20 января





Релиз игры Windjammers 2 состоится чуть более чем через неделю — 20 января 2022 года. Долгожданный любителями аркадных соревновательных игр проект, помимо прочих платформ, выходит на Xbox One и Xbox Series X | S. Сразу после релиза игра Windjammers 2 будет доступна в подписке Xbox Game Pass.

Сегодня портал trueachievements опубликовал список достижений, которые будут в игре. Всего их в Windjammers 2 можно будет получить 28 штук на 1000 Gamerscore. Есть простые достижения, вроде необходимости забить определенное количество голов или набрать некоторое количество очков. А есть и сложные, за которые дают по 90 очков, например, прохождение аркадного режима на максимальной сложности. Имеется в Windjammers 2 и 4 секретных достижения.

Напомним, ранее разработчики Windjammers 2 опубликовали видео, в котором подробно рассказали о подходе к созданию игры. Проект разрабатывался совместно с сообществом оригинального Windjammers — игры, которая вышла в 1994 году. Релиз Windjammers 2 давно ожидали, впервые о проекте рассказали еще в 2017 году. Ниже можно посмотреть геймплей Windjammers 2.

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