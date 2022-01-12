Зачем нужен «паспорт негражданина»

15:31 Автор: Евгения Филиппова

Временные удостоверения, которые могут получить люди, не имеющие гражданства ни одной страны, позволяют им легализоваться, устроиться на работу, получить образование, а также оформить недостающие документы. Об этом законодатели рассказали «Парламентской газете», комментируя начало выдачи документов нового вида.

Недавно в Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева РИА Новости 11 января. Она рассказала, что обладатель первого паспорта негражданина, 53-летний мужчина, последние два года провёл в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Лица без гражданства смогут легализоваться в России

Закон о возможности получить временное удостоверение личности вступил в силу 4 августа прошлого года. Документ нового вида имеет право оформить человек, у которого нет гражданства какого-либо государства, российского паспорта, и ни одна страна не готова принять его у себя. «Паспорт негражданина» выдают на десять лет, потом его надо заменить. С ним человек может работать без патента или временного разрешения на работу и получить разрешение на временное проживание вне квоты. Для оформления надо обратиться с заявлением в МВД. Удостоверение аннулируют, если выяснится, что заявитель предоставлял ложные сведения, обнаружится, что у него всё же есть гражданство какого-либо государства, или одна из стран согласится принять его у себя.

Бывают разные ситуации, которые складываются из-за того, что распадаются государства, теряются архивы и по другим причинам, сказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

«Временный статус, в том числе, даёт время, чтобы восстановить необходимые документы, сделать запросы и так далее. Понятно, что человек не может жить в России без документа, удостоверяющего его личность, поэтому необходимо легализовать его нахождение в стране», — отметил сенатор.

Для мигрантов в России хотят ввести электронное удостоверение личности

«Паспорт негражданина» даёт человеку право выйти из серой зоны, и на законном основании проживать в России, устраиваться на работу, получать образование, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров.

Он пояснил, что временные удостоверения могут получить, в том числе, люди, которые были гражданами СССР, но приехали жить в Россию только после 1 ноября 2002 года и не оформили гражданство, или бывшие заключённые, освобождённые из мест лишения свободы, которых нельзя депортировать, потому что они не являются гражданами какой-либо страны. «Ко мне на приём приходили, например, люди, у которых нет никакого гражданства, только паспорт СССР», — сказал он.

На территории России находится примерно пять тысяч человек без гражданства, которые не имеют легального статуса, рассказывал на заседании Госдумы 8 июля прошлого года статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

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