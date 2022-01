Захарова ответила польскому дипломату и намекнула ему, что у России нет яиц

Вадим Карасев

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова поиронизировала над словами бывшего главы МИД Польши, депутата Европарламента Радослава Сикорского. Дипломат помечтал о том, как "даст России по яйцам", но российская коллега указала ему на принципиальную невозможность.

"Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", — написала она в Telegram-канале.

Скандальное заявление польский политик сделал в историческом контексте — по его словам, Россия была для стран ОВД и СССР "не отцом, а серийным насильником". Он пригрозил "дать по яйцам", если Москва попытается "повторить еще раз".

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022

