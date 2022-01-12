Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых

Вадим Карасев

29-летний певец Заин Малик решил зарегистрироваться на сайте знакомств, обещающем пользователям найти "большую красивую женщину", сообщает The Sun.

Журналисты смогли удостовериться, что зарегистрированный на портале мужчина действительно является Заином Маликом, благодаря специальному приложению, использующему технологию распознавания лиц для того, чтобы подтвердить личность.

Около пяти лет назад Заин Малик уже отзывался одобрительно о девушках с пышными формами.

"Мне нравятся девушки, которые немного полноваты в определенных местах — в красивых местах. Мне нравятся полные женщины", — говорил экс-солист One Direction.

Стоит отметить, исполнителю ранее приписывали романы с такими моделями, как Нилам Гилл, Пэрри Эдвардс и Джиджи Хадид. Все они не могут похвастаться пышными формами.

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