4-летнюю дочь Агнии Дитковските впервые показала ее бабушка-Татьяна Лютаева

Актриса Агния Дитковските скрывает своего второго ребенка-дочь Нику. Девочку показала только ее бабушка Татьяна Лютаева, с которой она отдыхает в жарких краях. Долгое время Дитковските скрывала свою дочь. Бабушка девочки, актриса Татьяна Лютаева, первой показала маленькую Нику. Звезда решила отправиться в отпуск к морю. Артистка взяла с собой внучку. Старший ребенок Агнии Дитковските, сын Федор, проводит время с папой. А сама звездная мама все внимание сосредоточила на малыше, который появился на свет в ноябре 2021 года.Татьяна Лютаева с внучкой Никой Кстати, Татьяна Лютаева улетела в отпуск вместе со своей подругой Екатериной Климовой. Климова взяла с собой на отдых младшую дочку Беллу. 4-летняя Ника и 6-летняя Белла весело проводят время вместе.Дочь Агнии Дитковските - Ника и Белла Месхи Глядя на снимки звезды «Гардемаринов» и ее внучки, становится очевидным, что маленькая девочка унаследовала красоту своих мамы и бабушки. У четырехлетней Ники черные миндалевидные глаза и длинные вьющиеся волосы.Дочь Агнии Дитковските - Ника Напомним, Агния Дитковските была замужем за артистом Алексеем Чадовым. В браке у них появился на свет сын. Сейчас Федору 7 лет. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают малыша. Агния Дитковските растит еще дочь. Девочка родилась в апреле 2017 года. Об отце ребенка актриса ничего не рассказывает. И звездная мама предпочитает не показывать Нику в соцсетях. У знаменитости нет ни одной фотографии с дочерью в Instagram. 3 ноября 2021 года актриса в третий раз стала мамой. Агния Дитковските подарила наследника своему мужу бизнесмену Богдану Панченко. Пол ребенка знаменитость не раскрывает. Звезда не любит афишировать семейную жизнь.