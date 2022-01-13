Александра Яковлева, борющаяся с онкологией, перестала выходить на связь

64-летняя актриса Александра Яковлева перестала общаться с поклонниками в Instagram. Ее также не могут найти и друзья. Александре Яковлевой в 2017 году диагностировали последнюю стадию рака груди. Актриса поддерживала связь с поклонниками и коллегами через блог. Однако вот уже четыре месяца о ней ничего неизвестно, а ее телефон молчит. Александра Яковлева несколько лет борется с тяжелой болезнью. Актриса не опустила руки и начала борьбу с недугом. Она активно вела блог, где делилась сокровенным. Александра Евгеньевна молила о здоровье. «Каждый день прошу Бога дать мне сил и здоровья. Как прекрасна жизнь! Как с малых лет нужно жить, сохраняя то, что судьба дала каждому человеку при рождении. Как нужно себя беречь. Всем здоровья», — писала она.Александра Яковлева В сентябре актриса участвовала в избирательной компании от партии Справедливая Россия и не прошла. «Я не расстраиваюсь, что проиграла. Не звоните и мерзкими голосами. Не жалейте. Конечно очень обидно, что родной, любимый город не пришел на выборы. Явка очень низкая. Что же вы?», обратилась Яковлева к своим землякам 29 сентября. В этом же посте актриса сообщила своим поклонникам в комментариях: «Я в онкоцентре еще неделю» и перестала выходить на связь. С тех пор в ее аккаунте тишина. Фанаты бьют тревогу. Они боятся, что состояние их любимицы могло ухудшиться, и она просто не в силах вести собственную страницу.Александра Яковлева Отметим, Александре Яковлевой страшный диагноз поставили после того, как она почувствовала непонятное недомогание. Ее состояние стремительно ухудшалось. А когда выяснилось, что у нее онкологическое заболевание, то Александра Евгеньевна, по ее признанию, не хотела жить. «Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла», — говорила артистка. Звезда прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное — мучительное восстановление после процедур, о чем рассказывала Андрею Малахову. Звезда со слезами на глазах сообщала, что жить ей осталось совсем немного. В 1980-е годы Яковлева была одной из самых популярных актрис советского кино. Она снялась в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». А в 1993 году внезапно объявила об уходе из кинематографа. Своему решению она изменила лишь раз, появившись в 2016 году на экране в роли Тамары Игоревны в ремейке знаменитого «Экипажа».