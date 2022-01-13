Американский журналист назвал программы учениц Тутберидзе непригодными даже для собаки фастфудом
Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал работу хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. По его мнению, качество программ у этого специалиста оставляет желать лучшего и в них мало эмоций и индивидуальности.
"Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки", - заявил Лис в интервью "Lenta.ru".
Также он подчеркнул, что постановки хореографа слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу. В них практически не звучат классические мелодии, треки бессмысленны и малоэмоциональны, добавил журналист.
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