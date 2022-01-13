Американский журналист назвал программы учениц Тутберидзе непригодными даже для собаки фастфудом

Вадим Карасев

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал работу хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. По его мнению, качество программ у этого специалиста оставляет желать лучшего и в них мало эмоций и индивидуальности.

"Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки", - заявил Лис в интервью "Lenta.ru".

Также он подчеркнул, что постановки хореографа слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу. В них практически не звучат классические мелодии, треки бессмысленны и малоэмоциональны, добавил журналист.

Постановки Даниила слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу. Он склонен выбирать лирические композиции, пустые и относительно бессмысленные. В них мало эмоций и не хватает истории. Он не ставит "Лебединое озеро" или Рахманинова, не берет классические произведения. Вместо этого музыка в его программах напоминает ту, что можно услышать во время шопинга в Nordstrom (крупная торговая сеть в США) или в лифте.

Ранее Ruposters писал, что канадская фигуристка потребовала от ISU разобраться с российским тренером Жулиным.