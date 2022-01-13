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Американский журналист назвал программы учениц Тутберидзе непригодными даже для собаки фастфудом

Американский журналист назвал программы учениц Тутберидзе непригодными даже для собаки фастфудом

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал работу хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. По его мнению, качество программ у этого специалиста оставляет желать лучшего и в них мало эмоций и индивидуальности.

"Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки", - заявил Лис в интервью "Lenta.ru".

Также он подчеркнул, что постановки хореографа слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу. В них практически не звучат классические мелодии, треки бессмысленны и малоэмоциональны, добавил журналист.

Постановки Даниила слабо связаны с идеей музыки и часто одинаковы от фигуриста к фигуристу. Он склонен выбирать лирические композиции, пустые и относительно бессмысленные. В них мало эмоций и не хватает истории. Он не ставит "Лебединое озеро" или Рахманинова, не берет классические произведения. Вместо этого музыка в его программах напоминает ту, что можно услышать во время шопинга в Nordstrom (крупная торговая сеть в США) или в лифте.

Ранее Ruposters писал, что канадская фигуристка потребовала от ISU разобраться с российским тренером Жулиным.

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По материалам: uposters.ru

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