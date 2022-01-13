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Аналитики обнаружили намек от Take-Two на окно выпуска GTA 6

Аналитики обнаружили намек от Take-Two на окно выпуска GTA 6


В этом году игра Grand Theft Auto 5 должна получить обновление до консолей нового поколения, и это уже второе обновление игры на приставках. Изначально вышедший на Xbox 360 (Playstation 3) проект обновили сначала до Xbox One (Playstation 4), а теперь готовится обновление до Xbox Series X | S (Playstation 5). Однако игроки продолжают ждать Grand Theft Auto 6 и находить различные намеки на дату выпуска игры.

В понедельник компания Take-Two (материнская компания Rockstar) объявила о покупке Zynga за 12,7 млрд долларов. В анонсе покупки Take-Two прогнозирует, что ее совокупный годовой темп роста до 2024 года составит 14%.

Портал Axios отмечает, что такой прогноз навел отраслевых аналитиков на мысль, что Take-Two планирует крупный игровой релиз на финансовый год, который завершается 31 марта 2024 года.

Аналитик Дуг Кройтц из Cowen сказал, что прогноз оценивается примерно в 9 миллиардов долларов потребительских расходов, указывая на «вероятный запуск GTA 6 в 24 финансовом году». Аналитик Jefferies также в исследовательской заметке на этой неделе отметил, на основе данных Take-Two, что «к 24 финансовому году будет выпущен как минимум один проект Rockstar».

Аналитики отмечают, что Take-Two ранее намекала на окно выпуска Grand Theft Auto V в 2012 или начале 2013 года через финансовые цели, а затем указала на задержку, когда впоследствии снизила свои прогнозы.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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