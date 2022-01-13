Анастасия Волочкова прошлась по Николаю Цискаридзе

Балерина Анастасия Волочкова нелестно высказалась о танцоре. Звезда балета на шоу «ЧБД» неожиданно заговорила о потенциальных детях, которые могут родиться у артиста балета Николая Цискаридзе. «Я женщина-королева. Имею право выбирать», — заметила для начала она.Анастасия Волочкова После этого ведущие «ЧБД» стали почему-то сватать ей одного из участников «ЧБД» — Илью Макарова. «Одна нога в Твери, вторая — в Тамбове», — пошутил он, намекая, каким бы стал во время совместной жизни с Анастасией Волочковой. «Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать. У меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась», сказала Анастасия Волочкова. Напомним, что у Николая Цискаридзе нет детей. Артист балета никогда не был женат.